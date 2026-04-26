Непогода оставила без света тысячи людей: обесточивание в нескольких областях Украины

Энергетика Украины / © Reuters

Мощное ненастье повлекло массовые отключения электроэнергии сразу в нескольких регионах Украины. Из-за сильного ветра, дождей и града без света остались десятки тысяч потребителей, а энергетики работают в усиленном режиме.

Что происходит с энергетикой в областях Украины, рассказывает ТСН.ua.

Самая сложная ситуация — в Киевской области, где, по данным ДТЭК, обесточено почти 60 тысяч абонентов. Стихия повредила около 80 линий электропередач, восстановительные работы продолжаются.

В Ровенской области из-за порывов ветра без электроснабжения остались более 10 тысяч потребителей в 24 населенных пунктах. Больше всего пострадали Ровенский и Дубенский районы.

В Харькове и части области из-за непогоды также возникли масштабные перебои с электроснабжением — свет исчез почти по всему городу, не работает даже метро. В Изюмской МВА сообщили о полном обесточивании общины из-за отключения высоковольтной линии.

Во Львовской области непогода привела к обесточению 103 населенных пунктов - 21 полностью и 82 частично. К ликвидации последствий привлечены десятки аварийных бригад. Также зафиксированы падение деревьев и повреждение построек.

Сложная ситуация сохраняется и на Хмельнитчине, где шквальный ветер вызвал массовые обрывы линий электропередач. Подобные отключения зафиксированы в Ивано-Франковской области — там без света осталось почти 10 тысяч потребителей более чем в 40 населенных пунктах.

Энергетики по всей стране работают в усиленном режиме и призывают граждан соблюдать правила безопасности — не приближаться к оборванным проводам и не пытаться самостоятельно устранять повреждения.

Напомним, 26 апреля Украину накрыло мощное ненастье. Штормовой ветер, грозы и местами мокрый снег повлекли за собой разрушения и транспортные осложнения в ряде областей. Синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды из-за прохождения холодного атмосферного фронта.

Ранее синоптики предупреждали о резком изменении погоды в Украине в конце апреля. На территорию страны надвигается холодный атмосферный фронт, принесший штормовые порывы ветра, существенное понижение температуры, дожди, грозы, а в отдельных регионах даже мокрый снег.

В Киеве с 25 по 29 апреля прогнозируют длительный период холодной и неуютной погоды из-за поступления холодного воздуха из Балтики. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 26 апреля, а последующие ночи будут сопровождаться риском заморозков.