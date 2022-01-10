Непогода парализовала несколько областей: на дорогах произошли десятки аварий

Осадки не прекратятся и сегодня, 10 января.
В Украине накануне резко ухудшилась погода: сильный снег пошел практически во всех областях и в нескольких регионах парализовало трассы.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 января.
Из-за непогоды на дорогах произошло несколько десятков ДТП, в том числе и смертельных. В Житомирской области спасателям пришлось извлекать из снежного заноса "скорую" с больным, которого нужно было немедленно госпитализировать.
В Киеве пришлось вытаскивать авто из ямы. На парковке одного из торгово-развлекательных центров. Водитель дрифтовал, не справился с управлением и слетел с дороги.
Львовскую область накрыла сильная морось. Там был густой туман и плохая видимость.
Напомним, в понедельник, 10 января, территорию Украины охватят осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в восточной части местами небольшой снег. На остальной территории — без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Днем столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.