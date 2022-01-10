Непогода парализовала несколько областей: на дорогах произошли десятки аварий

Непогода парализовала несколько областей: на дорогах произошли десятки аварий

Осадки не прекратятся и сегодня, 10 января.

В Украине накануне резко ухудшилась погода: сильный снег пошел практически во всех областях и в нескольких регионах парализовало трассы.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 января.

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Из-за непогоды на дорогах произошло несколько десятков ДТП, в том числе и смертельных. В Житомирской области спасателям пришлось извлекать из снежного заноса "скорую" с больным, которого нужно было немедленно госпитализировать.

В Киеве пришлось вытаскивать авто из ямы. На парковке одного из торгово-развлекательных центров. Водитель дрифтовал, не справился с управлением и слетел с дороги.

Львовскую область накрыла сильная морось. Там был густой туман и плохая видимость.

Напомним, в понедельник, 10 января, территорию Украины охватят осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в восточной части местами небольшой снег. На остальной территории — без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Днем столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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