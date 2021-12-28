Непогода парализовала Николаев: поваленные деревья, отсутствие тепла и света и бешеные цены на такси

Непогода парализовала Николаев: поваленные деревья, отсутствие тепла и света и бешеные цены на такси

Прогнозы синоптиков неутешительны.

Сегодня, 28 декабря, на дорогах Николаева из-за ухудшения погодных условий произошли аварийные ситуации. Троллейбусы и трамваи двигаются с задержкой графиков. Часть города осталась без электричества, а в Корабельном районе – еще и без отопления.

Об этом пишет местное издание "Новости-N".

Как сообщает издание, непогода валит деревья, из-за чего дороги на многих улицах перекрыты. В частности, на улице Потемкинской, рядом с трамвайной остановкой "ул. Гражданская", упавшая ветка повисла прямо на контактном проводе. Поэтому движение трамваев, работающих на 3 маршруте, было заблокировано.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий и гололеда в Николаеве службы такси подняли цены.

Горожане жалуются, что некоторые службы во время онлайн-заказов предлагают найти машину, но с наценкой 200%. В целом, службы такси подняли цены на 20-30%.

По данным синоптиков, из-за активного циклона на территории Николаевщины в течение 27 и 28 декабря ожидается усложнение погодных условий. 28 декабря ожидается сильный снег, днем с переходом в дождь, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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