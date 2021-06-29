Непогода прошлась Украиной: в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом

Еще один человек, который также там находился, получил электротравму.
Молния — убила двух человек в Черкасской области. Они отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза — спрятались под дерево.
Об этом 29 июня рассказали в эфире ТСН.Ранок.
А вот на Житомирщине молния сожгла дом. Молния попала в деревянный дом в селе Зубринка. Здание — выгорело дотла. Непогода прошлась регионом накануне. Порывом ветра в городе Чуднов сорвало крышу на доме культуры. А спасатели до ночи расчищали дороги, поваленные непогодой.
Напомним, на выходных страшная непогода пронеслась Ровенской областью. Регион накрыли мощный дождь, ветер и даже песчаная буря. Не выдерживали электропровода. Деревья падали словно игрушечные, били машины и перекрывали городские дороги, а еще трассы. Ко всему этому еще и затопило улицы.
Мощная непогода пришла в Ровенскую область после Львова. Там тоже город затопило. Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде — она достигала окон машин.