Непогода прошлась Украиной: в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом

Непогода прошлась Украиной: в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом

Еще один человек, который также там находился, получил электротравму.

Молния — убила двух человек в Черкасской области. Они отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза — спрятались под дерево.

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Об этом 29 июня рассказали в эфире ТСН.Ранок.

А вот на Житомирщине молния сожгла дом. Молния попала в деревянный дом в селе Зубринка. Здание — выгорело дотла. Непогода прошлась регионом накануне. Порывом ветра в городе Чуднов сорвало крышу на доме культуры. А спасатели до ночи расчищали дороги, поваленные непогодой.

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Напомним, на выходных страшная непогода пронеслась Ровенской областью. Регион накрыли мощный дождь, ветер и даже песчаная буря. Не выдерживали электропровода. Деревья падали словно игрушечные, били машины и перекрывали городские дороги, а еще трассы. Ко всему этому еще и затопило улицы.

Мощная непогода пришла в Ровенскую область после Львова. Там тоже город затопило. Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде — она достигала окон машин.

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