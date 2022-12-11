Непогода сорвала график движения поездов: в "Укрзалізниці" обнародовали перечень

"Укрзалізниця" предупредила пассажиров о задержке поездов из-за непогоды.

Об этом компания сообщает в Телеграмме.

"Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети имеем несколько задержек", — говорится в сообщении.

Перечень задерживаемых поездов:

№961 Кошице — Мукачево +1 час 35 минут

№89 Киев — Перемышль +2 часа 38 минут

№45 Харьков — Ужгород +2 часа 47 минут

№41 Днепр — Трускавец +2 часа 34 минуты

№23 Киев — Хелм +1 час 23 минуты

№93 Харьков — Хелм +1 час 23 минуты

№3 Запорожье — Ужгород +1 час 20 минут

№1 Харьков — Ивано-Франковск +54 минуты

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