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Непогода сорвала график движения поездов: в "Укрзалізниці" обнародовали перечень

Непогода сорвала график движения поездов: в "Укрзалізниці" обнародовали перечень

Фото: pixabay.com

В Украине из-за ухудшения погодных условий задерживаются некоторые поезда.

"Укрзалізниця" предупредила пассажиров о задержке поездов из-за непогоды.

Об этом компания сообщает в Телеграмме.

"Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети имеем несколько задержек", — говорится в сообщении.

Перечень задерживаемых поездов:

  • №961 Кошице — Мукачево +1 час 35 минут
  • №89 Киев — Перемышль +2 часа 38 минут
  • №45 Харьков — Ужгород +2 часа 47 минут
  • №41 Днепр — Трускавец +2 часа 34 минуты
  • №23 Киев — Хелм +1 час 23 минуты
  • №93 Харьков — Хелм +1 час 23 минуты
  • №3 Запорожье — Ужгород +1 час 20 минут
  • №1 Харьков — Ивано-Франковск +54 минуты
  • №85 Львов — Запорожье +46 минут

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