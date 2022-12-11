Непогода сорвала график движения поездов: в "Укрзалізниці" обнародовали перечень

В Украине из-за ухудшения погодных условий задерживаются некоторые поезда.
"Укрзалізниця" предупредила пассажиров о задержке поездов из-за непогоды.
Об этом компания сообщает в Телеграмме.
"Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети имеем несколько задержек", — говорится в сообщении.
Перечень задерживаемых поездов:
- №961 Кошице — Мукачево +1 час 35 минут
- №89 Киев — Перемышль +2 часа 38 минут
- №45 Харьков — Ужгород +2 часа 47 минут
- №41 Днепр — Трускавец +2 часа 34 минуты
- №23 Киев — Хелм +1 час 23 минуты
- №93 Харьков — Хелм +1 час 23 минуты
- №3 Запорожье — Ужгород +1 час 20 минут
- №1 Харьков — Ивано-Франковск +54 минуты
- №85 Львов — Запорожье +46 минут
Читайте также: