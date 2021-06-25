Непогода в Херсоне: дождь затопил улицы, а град побил краску на машинах (видео)

Непогода в Херсоне: дождь затопил улицы, а град побил краску на машинах (видео)

За несколько минут улицы города превратились в реки.

Невыносимая жара в Херсоне резко изменилась в дождливую погоду. Вечером в городе прошел дождь с градом.

Как сообщают в местных Telegram каналах, непогода обрушилась на город внезапно.

Улицы города быстро затопило водой, а вслед посыпался град. Все это сопровождалось сильным штормовым ветром.

Местные жители рассказали, что град побил краску на припаркованных автомобилях.

Ливень была непродолжительный, но вода затопила улицы в восточной части города, Антоновку и Киндийку. В Корабел также прошел сначала ливень, а потом — град. В Таврическом люди видели яркие молнии.

"Вышел на балкон ночью, поздоровался с Зевсом и пошел спать дальше", — написал херсонец.

Гроза с градом не добралась только до микрорайона Шуменский.

По данным Укргидрометцентра, 25 июня дождя в Херсоне не будет. Однако уже на следующий день и до 28 июня в области прогнозируют осадки.

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