Непогода в Каменце-Подольском: ураган повалил деревья и раскрыл крышу башни музея

Непогода в Каменце-Подольском: ураган повалил деревья и раскрыл крышу башни музея

В городе на нескольких улицах отсутствует электроснабжение через порванные электропровода.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области бушевал ураган. Он разбил крыши зданий и валил деревья.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Каменец PLUS.

Вчера, 5 августа, около 21:00 в Каменце-Подольском разгулялась непогода. Мощный ветер, достигая иногда более 20 метров в секунду, и ливень валили деревья и электроопоры, срывали крыши со зданий.

После стихии оперативные службы города начали ликвидировать последствия непогоды. Для безопасности жителей и пацивникив несколько улиц обесточили.

Шквальный ветер сорвал и разбил крышу башни местного музея. Ночью работники заведения выносили экспонаты, чтобы их не испортил ливень.

"Деревянные конструкции накрытия отнесли более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса повредив и его крышу. Ночью работники фондов музея, сектора старый замок и других отделов эвакуировали экспонаты, чтобы уберечь их от намокания", — написал в соцсети директор Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Александр Заремба.

Напомним, что более 300 населенных пунктов пока обесточены из-за непогоды по всей Украине. Больше всего от мощных дождей и шквального ветра страдают в центре и на западе страны.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку