Непогода в Карпатах: спасатели после сильных паводков ищут мужчину

В Раховском районе выпала почти половина месячной нормы осадков.

Потоп в Карпатах после сильного ливня и подтопления полиция ищет 65-летнего жителя села Ясиня: он мог стать жертвой стихии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 июля.

За несколько часов в Раховском районе выпала почти половина месячной нормы осадков. Горные потоки превратились в бурные реки. Затопило две сотни человеческих домов. Наводнение размыло дорогу. Спасатели привозят людям провизию и откачивают воду.

Между тем гору Поп Иван покрыло градом. Непогода бушевала, когда на горе было полсотни человек. Всем удалось скрыться.

Новости Украины: на выходных Карпаты накрыла непогода

Синоптики говорят, что в плену циклона на этой неделе окажется ли не вся Украина. Самый высокий уровень опасности на ближайшие дни спасатели также объявили для южных и центральных областей. Кроме ливней, предупреждают о град и шквалы. Несмотря на это по всей стране будет достаточно жарко: всюду днем более 30 градусов тепла.

Как сообщалось, спасатели предупреждали о повышенный уровень пожарной опасности. 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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