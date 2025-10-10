Непогода в Одессе: Зеленский эмоционально высказался о ситуации

Владимир Зеленский / © скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально высказался о смертоносной стихии в Одессе. Он заверил, что власть с этим разберется.

Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге.

По словам президента, все следует делать последовательно и справедливо. Он обещает разобраться с произошедшим.

«А что делать с Одессой? Простите за эмоцию. Наш город. Что делать с этим? Сколько человек погибло… Просто утонуло из-за этой воды. Как к этому относиться? Кто в этом виноват? Я хочу сказать, что все нужно делать последовательно и справедливо. И с вопросом Одессы мы тоже разберемся», — заключил президент.

Ранее Зеленский обратился в США после массированного удара РФ по энергетике Украины.

«Америка должна унять Путина», — сказал Зеленский.

Также президент уверен, что партнеры должны продолжать поддержку Украины. А в свою очередь украинцы, по его мнению, все правильно делают.