Непогода в Одесской области: фуры слетают со скользкой дороги

Трассы превратились в каток.
В Одесской области на дорогах очень скользко и небезопасно. Недалеко от села Корсунцы фура слетела на обочину, а в районе Куяльника водитель грузовика не справился с управлением и машину развернуло поперек дороги.
Об этом пишут местные Телеграммы-каналы.
Чрезвычайники просят жителей города максимально ограничить поездки под деревьями и линиями электропередач. Согласно данным Укргидрометцентра, в городе и области сейчас желтый уровень опасности.
Кроме того, в Одесской области без электроснабжения осталось 38 населенных пунктов. Из них в 14 уже вернули свет.
При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) – (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Ранее стало известно, что на дорогах Николаева из-за ухудшения погодных условий произошли аварийные ситуации. Троллейбусы и трамваи двигаются с задержкой графиков. Часть города осталась без электричества, в Корабельном районе – еще и без отопления.
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