Непогода в Одесской области: фуры слетают со скользкой дороги

Трассы превратились в каток.

В Одесской области на дорогах очень скользко и небезопасно. Недалеко от села Корсунцы фура слетела на обочину, а в районе Куяльника водитель грузовика не справился с управлением и машину развернуло поперек дороги.

Об этом пишут местные Телеграммы-каналы.

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Чрезвычайники просят жителей города максимально ограничить поездки под деревьями и линиями электропередач. Согласно данным Укргидрометцентра, в городе и области сейчас желтый уровень опасности.

Кроме того, в Одесской области без электроснабжения осталось 38 населенных пунктов. Из них в 14 уже вернули свет.

При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:

Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01;

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) – (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Ранее стало известно, что на дорогах Николаева из-за ухудшения погодных условий произошли аварийные ситуации. Троллейбусы и трамваи двигаются с задержкой графиков. Часть города осталась без электричества, в Корабельном районе – еще и без отопления.

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