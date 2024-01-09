Непогода в Одесской области: перекрыто движение по одной трассе, сотни населенных пунктов без электричества

Во вторник, 9 января, из-за непогоды в Одесской области ограничено движение одной трассой. Кроме того, на 08:00 191 населенный пункт остается без электроснабжения. Газо-, водо-, теплоснабжение в штатном режиме.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Отмечается, что ограничено движение грузового транспорта и автобусов по трассе М-13 — Кропивницкий — Кишинев: от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской.

Утром было возобновлено движение на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск: участок на территории Николаевской области был перекрыт. Все остальные автодороги в области работают в штатном режиме.

По словам Кипера, в Одесской области функционируют 415 пунктов несокрушимости. Еще 397 готовы развернуть по необходимости.

Как сообщалось, в Одесской области непогода свергла ветрогенератор. Из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей.

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