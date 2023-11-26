Непогода в Одесской области: в ГСЧС сообщили, что с трассой на Рени и какая ситуация в регионе (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия урагана.
По состоянию на 19.00 26 ноября в Одесской области чрезвычайники 75 раз привлекались на ликвидацию последствий снегопада. Работа продолжается как в Одессе, так и в регионе.
Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
62 раза спасатели оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 145 авто (из них 6 автобусов и 5 автомобилей СМП);
С трассы убрано 13 деревьев, оказана помощь 248 человек.
Что происходит на трассе Одесса-Рени
Движение по трассе М15 (Одесса-Рени) запрещено к преодолению последствий непогоды.
ГСЧС-ники установили один передвижной пункт обогрева за пределами села Знаменка Березовского района.
От ГСЧС в области привлекалось 28 единиц техники и 106 человек личного состава.
Ситуация в Кировоградской области
В регионе осуществлено 27 выездов для ликвидации последствий ухудшения погодных условий на территории области, из них:
- 19 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек;
- трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП;
- 5 раз распилили и убирали упавшие на автомобиль деревья, проезжие части дорог и тротуары.
От ГСЧС в области привлекалось 28 единиц техники и 106 человек личного состава.
Николаевская область: спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды
Там 14 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек.
Также в Николаевской области 4 раза распилили и убирали деревья, упавшие на проезжие части дорог.
В общей сложности, по всей территории Украины, на ликвидацию последствий непогоды и помощи населению, от ГСЧС в настоящее время работает почти 500 человек, а также 131 единица пожарной и другой спецтехники.
Напомним, Украину захватило ненастье. В частности, в Одесской области сильные снегопады, а в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской мокрый снег и дождь.
Специалисты предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.
Читайте также:
- Молдова ввела ограничения на пунктах пересечения границы: что произошло
- Украину накрыли мощные снегопады: где тяжелая ситуация и чего ожидать вечером
- На трассах Одесщины снегопад вызвал ряд ДТП, есть пострадавшие – фото