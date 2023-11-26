Непогода в Одесской области: в ГСЧС сообщили, что с трассой на Рени и какая ситуация в регионе (фото, видео)

По состоянию на 19.00 26 ноября в Одесской области чрезвычайники 75 раз привлекались на ликвидацию последствий снегопада. Работа продолжается как в Одессе, так и в регионе.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

62 раза спасатели оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 145 авто (из них 6 автобусов и 5 автомобилей СМП);

С трассы убрано 13 деревьев, оказана помощь 248 человек.

Что происходит на трассе Одесса-Рени

Движение по трассе М15 (Одесса-Рени) запрещено к преодолению последствий непогоды.

ГСЧС-ники установили один передвижной пункт обогрева за пределами села Знаменка Березовского района.

От ГСЧС в области привлекалось 28 единиц техники и 106 человек личного состава.

Непогода в Украине Фото: ГСЧС

Ситуация в Кировоградской области

В регионе осуществлено 27 выездов для ликвидации последствий ухудшения погодных условий на территории области, из них:

19 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек;

трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП;

5 раз распилили и убирали упавшие на автомобиль деревья, проезжие части дорог и тротуары.

От ГСЧС в области привлекалось 28 единиц техники и 106 человек личного состава.

Николаевская область: спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды

Там 14 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек.

Также в Николаевской области 4 раза распилили и убирали деревья, упавшие на проезжие части дорог.

В общей сложности, по всей территории Украины, на ликвидацию последствий непогоды и помощи населению, от ГСЧС в настоящее время работает почти 500 человек, а также 131 единица пожарной и другой спецтехники.

Напомним, Украину захватило ненастье. В частности, в Одесской области сильные снегопады, а в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской мокрый снег и дождь.

Специалисты предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.

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