Непогода в Сумской области: один человек погиб, а в реанимацию доставили младенца с контузией (видео)

В городке Бурынь, который пострадал больше всего, погиб человек, еще восемь травмированы, среди них — младенец.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По сумме пронесся ураган. Стихия срывала крыши, валила и выкорчевывала деревья. Город Бурынь остался без света и без связи.

Около 20 домов пострадали от урагана. Они остались без кровель, в нескольких разрушены даже стены. Под обломками одной из стен погиб человек. Еще восемь горожан – травмированы. Четверым понадобилась госпитализация. Среди них — шестимесячный ребенок, который без сознания в состоянии контузии был доставлен в Конотопскую больницу.

Во время бури молния попала в электроподстанцию. 10 тысяч абонентов остались без света и связи. Бригады ГСЧС и энергетиков до сих пор ликвидируют последствия непогоды.