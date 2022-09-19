Непогода в Сумской области: один человек погиб, а в реанимацию доставили младенца с контузией (видео)

В Сумской области разгулялась непогода.
В городке Бурынь, который пострадал больше всего, погиб человек, еще восемь травмированы, среди них — младенец.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
По сумме пронесся ураган. Стихия срывала крыши, валила и выкорчевывала деревья. Город Бурынь остался без света и без связи.
Около 20 домов пострадали от урагана. Они остались без кровель, в нескольких разрушены даже стены. Под обломками одной из стен погиб человек. Еще восемь горожан – травмированы. Четверым понадобилась госпитализация. Среди них — шестимесячный ребенок, который без сознания в состоянии контузии был доставлен в Конотопскую больницу.
Во время бури молния попала в электроподстанцию. 10 тысяч абонентов остались без света и связи. Бригады ГСЧС и энергетиков до сих пор ликвидируют последствия непогоды.
Напомним, что в Ивано-Франковске из-за непогоды подтопило жилье людей.
Читайте также:
- В Испании большой шар града во время непогоды убил двухлетнюю девочку
- В Киеве объявили первый уровень опасности: что произошло
- В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоды