Непогода в Тернопольской области: подтоплены дома (фото)

Последствия непогоды

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В Тернопольской области 4 мая непогода с грозами, градом и шквальным ветром повлекла за собой подтопление дворов и перебои с электроснабжением в нескольких общинах.

Об этом сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

«В результате непогоды зафиксировано подтопление территории частного домохозяйства в с. Залавье, Теребовлянская ТГ; ▪️ подтопление 15 приусадебных участков в селах Саранчуки, Славятин и Потуторы (Саранчуковская и Бережанская ТГ); ▪️ отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Подгаецкой ТГ (с. Солнечное, Мирное, Поплавы)»» — говорится в сообщении.

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В ГСЧС рассказали, что к работам по ликвидации последствий подтопления приобщились спасатели 12-й ГПРЧ. В частности, они откачивали воду со двора частного домовладения, пострадавшего от непогоды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие дни Украину накроют осадки, а в некоторых регионах ожидается резкое похолодание.