Непогода в Украине: Харьковская область ушла под воду, а Киев заливает кипятком

Харьковская область / © Харьковская ОВА

Украина постигла ряд чрезвычайных событий, связанных как с погодными условиями, так и с техногенными факторами. Пока на востоке страны спасатели борются с последствиями таяния снега, в столице коммунальщики ликвидируют прорыв возле метрополитена.

ТСН.ua собрали все подробности.

Масштабное подтопление в Харьковской области

В Харьковской области отмечены значительные подтопления в Изюмском, Берестинском и Харьковском районах. По информации Харьковской областной военной администрации (ОВА), причиной бедствия стал комплекс погодных факторов: длительные дожди, интенсивное таяние снега и глубоко промерзшая почва, не успевающая впитывать влагу.

Последствия непогоды / © Харьковская ОВА

Вода вошла в частные домохозяйства, приусадебные участки и затопила отдельные отрезки дорог. Больше всего пострадали города Изюм, Барвенково, Южное, а также поселки Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и Песчанка.

Последствия непогоды / © Харьковская ОВА

Спасательные подразделения и коммунальные службы работают в непрерывном режиме. Основные усилия сосредоточены на откачке воды из жилых дворов, прочистке ливневой канализации и водоотводных канав для обеспечения проезда транспорта. Власти уверяют, что ситуация находится под постоянным контролем.

Последствия непогоды / © Харьковская ОВА

Жителей пострадавших общин призывают соблюдать правила безопасности:

Удержаться от передвижения подтопленными участками.

Не парковать автомобили в низовьях, где возможно скопление воды.

Оперативно сообщать коммунальные службы об усложнении ситуации.

Горячий «гейзер» на «Олимпийской» в Киеве

Тем временем в столице возникла аварийная ситуация вблизи станции метро «Олимпийская». В социальных сетях киевляне начали массово публиковать видео подземного перехода, заполнившегося водой и густым паром.

Очевидцы сообщают о характерном шуме воды, что свидетельствует о вероятном прорыве трубы теплоснабжения. Из-за высокой температуры воды переход быстро превратился в «парилку».

В пресс-службе «Киевского метрополитена» прокомментировали инцидент, заверив, что работа станции не нарушена.

«Это городская часть перехода. Именно на станции метро ничего не течет», — подчеркнули представители подземки.

Что еще «приготовила» погода для украинцев

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань предупреждал об существенном ухудшении погодных условий из-за сочетания арктического холода и теплого тропического воздуха. По его словам, на территорию Украины должны были выйти два южных циклона, насыщенные средиземноморской влагой, что вызывало значительные осадки и резкие температурные колебания.

Первый циклон 15-16 февраля принес дожди, местами с мокрым снегом, при температуре от -3° до +2°. В ночь на понедельник столбики термометров опускались до -5–10°.

В дальнейшем под влиянием скандинавского антициклона ожидалось усиление морозов: ночью температура снижалась до -9-14°, днем составляла -2-7° без существенных осадков.

Второй южный циклон 18 февраля снова принес снег на фоне слабых морозов, что приводило к образованию снежного покрова и гололедицы на дорогах.