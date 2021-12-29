Непогода в Украине: метель парализовала Харьков и Днепр, а гололедица — Николаевскую область

Непогода в Украине: метель парализовала Харьков и Днепр, а гололедица — Николаевскую область

На дорогах образовались огромные пробки.

В Харькове сильная метель парализовала движение транспорта: вечером город стал в часовые пробки.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 декабря.

Кроме того, через несколько часов от начала снегопада патрульные зафиксировали более двух десятков аварий. Больше всего произошло на подъемах и спусках. Там из-за гололеда машины не могли ехать.

Коммунальщики вывели на дороги две сотни спецмашин для расчистки дорог. Для ускорения уборки город запретили заезжать грузовикам, которые в Харькове проездом. По прогнозам синоптиков, снегопад в городе продлится до обеда.

Следует заметить, что дождь, а после него мороз сковал в каток Николаевскую область. Лед укрыл и деревья, и электрические провода, которые обледеневшие массово рвались от веса и ветра. Без света там остались 44 населенных пункта, из-за этого остановились и котельные.

Из-за вьюги заторы парализовали Винницу, Днепр и Кировоградскую область. В нескольких городах Украины обильные снегопады помешали приземлиться самолету. "Укрзализныця" предупреждала о задержках поездов

Напомним, в среду, 29 декабря, осадки ожидаются в восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях. На остальной территории не будет снижать. На дорогах — гололедица. В Украине днем будет от 2 до 7 градусов мороза.

Читайте также: