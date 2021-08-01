Непогода в Украине оставила без света более 60 населенных пунктов

К отключению привели дождь и гроза.
В Украине по состоянию на утро 1 августа из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Так, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пункта в 2 областях (Львовская — 60 и Кировоградская — 2).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на прошлой неделе непогода наделала много бед в регионах. В Тернопольской области — вырывала деревья и сносила крыши, на Львовщине сносило шифер с крыш, на Буковине на трассах повалило десятки деревьев. В Черновцах ливень затопил с десяток улиц и даже повалил стену жилого дома.