Непогода в Украине оставила без света более 60 населенных пунктов

Непогода в Украине оставила без света более 60 населенных пунктов

К отключению привели дождь и гроза.

В Украине по состоянию на утро 1 августа из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Так, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пункта в 2 областях (Львовская — 60 и Кировоградская — 2).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на прошлой неделе непогода наделала много бед в регионах. В Тернопольской области — вырывала деревья и сносила крыши, на Львовщине сносило шифер с крыш, на Буковине на трассах повалило десятки деревьев. В Черновцах ливень затопил с десяток улиц и даже повалил стену жилого дома.

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