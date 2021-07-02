Непогода в Украине оставила без света более сотни населенных пунктов в четырех областях

К отключению привели порывы ветра, дождь и гроза.
В Украине по состоянию на утро 2 июля из-за непогоды обесточены более сотни населенных пунктов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Так, в Хмельницкой области без электроснабжения остаются 44 населенных пункта, в Львовской — 42, в Киевской — 25, в Житомирской — 13.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на прошлой неделе непогода наделала много бед в регионах. В Черкасской области молния убила двух человек. Они отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза — спрятались под дерево. А вот на Житомирщине молния сожгла дом.