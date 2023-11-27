Непогода в Украине оставила без света людей в 17 областях: где нет электроэнергии

В Минэнерго подчеркнули, что применение плановых отключений от электроэнергии не предполагается.

Из-за непогоды в Украине 27 ноября обесточены 1638 населенных пунктов в 17 областях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

О ситуации на 13:00 сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Отключения света в Украине из-за непогоды

В Украине идет ликвидация последствий непогоды. К работе задействовано 889 аварийных бригад, более 1000 единиц техники.

Энергетики по состоянию на 13:00 смогли возобновить электроснабжение в ряде населенных пунктов. Однако до сих пор без света остаются 1638 населенных пунктов в 17 областях Украины.

Самая сложная ситуация – в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской областях. Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме.

Отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за сильного ветра и метели обесточено 396 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы. Энергетики до конца суток планируют запитать максимальное количество потребителей.

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Отключения света в Полтавской области

Из-за непогоды отключения света зафиксированы в 105 населенных пунктах Полтавщины. Последствия непогоды ликвидируют 163 энергетики в составе 52 оперативных и выездных бригад объединенных филиалов и участков, а также 56 единиц техники. Энергетики обещают возобновить электроснабжение как можно быстрее.

Обесточение в Николаевской области

В Николаевской области полностью или частично обесточено 219 населенных пунктов. Самая сложная ситуация со светом фиксируется в Николаеве, Снегиревке, Веселиново. Над восстановлением электроснабжения работают 102 аварийных бригады. Несмотря на плохую погоду, ремонтники смогли запитать 19 населенных пунктов – почти 7000 потребителей.

Обесточение в Киевской области

В Киевской области по состоянию на утро 27 ноября было обесточено 137 населенных пунктов. Проводятся аварийно-восстановительные работы, и вернуть свет в дома планируется к концу дня.

В аварийный ремонт была выведена 1 линия 110 кВт, поврежденная в результате непогоды (без обесточивания).

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Отключения электроэнергии в Кировоградской области

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Из-за непогоды в Кировоградской области от электроснабжения было отключено 83 населенных пункта. Продолжаются ремонтные работы, однако ситуация с ними усложняется из-за состояния дорог, а именно снега и гололеда.

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Отключения электроэнергии в Черкасской области

Непогода в Черкасской области обесточила 109 населенных пунктов. Там продолжаются ремонтные работы.

Отключения света в Днепропетровской области

Из-за сильной вьюги на Днепропетровщине полностью без света оказались 228 населенных пунктов. На утро 27 ноября уже была запитана одна линия электропередачи – это 439 потребителей.

В результате боевых действий и по технологическим причинам обесточено почти 4000 точек учета. Энергетики работают в усиленном режиме.

Обесточение в Винницкой области

В Винницкой области по технологическим причинам была обесточена линия 110 кВт, которая питает 4,8 точек учета. В течение часа удалось возобновить электроснабжение всем потребителям.

Из-за непогоды без света осталось пять населенных пунктов Винницкой области. Ведутся работы.

Обесточение в Донецкой области

На Донетчине из-за боевых действий и непогоды без электроэнергии оказались 47 населенных пунктов. Энергетики уже вернули свет в 27 населенных пунктов и запитали 12,2 тыс. точек учета (из них 4000 – отключены в результате боевых действий).

Организована работа в аварийном режиме. Без электроснабжения в Донецкой области остается 268 населенных пунктов (22,9 тыс. потребителей).

Последствия непогоды в Украине по состоянию на 27 ноября

Отключения электроснабжения в Запорожской области

На Запорожье из-за сложных метеоусловий обесточенными остаются 72 населенных пункта. К утру электроснабжения было восстановлено для 19,2 тыс. абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме.

Отключения электроснабжения в Сумской области

Непогода в Сумской области оставила без света 76 населенных пунктов. В то же время в результате боевых действий без света оказались два населенных пункта области (443 потребителя).

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Продолжаются варийно-восстановительные работы сетей. Всего в Сумской области без электроснабжения остаются 133 населенных пункта – это 16,9 тыс. потребителей. Из них 78 – в результате боевых действий.

Отключения электричества в Тернопольской области

Из-за ухудшения погоды в Тернопольской области электроэнергии нет в двух населенных пунктах. Вернуть свет планируют в течение дня.

Отключения электричества в Харьковской области

Из-за боевых действий в Харьковской области повреждены линии электропередач в трех районах. Сейчас энергетики осматривают сети. Запитаны 416 потребителей.

Без электроэнергии в Харьковской области остаются около 17 тыс. абонентов. Из-за непогоды обесточены три воздушные линии – 20 населенных пунктов.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В Харьковской области прогнозируется ухудшение погоды.

Обесточение в Херсонской области

В Херсоне в результате обстрела без электроснабжения оказались 654 точки учета. Без электроэнергии в результате боевых действий остаются 11,3 тыс. точек учета, из них – 746 после подтопления.

После артобстрела в Херсонской области от электропитания отключены 264 абонента. Из-за непогоды без света остаются 46 населенных пунктов.

Обесточение в Хмельницкой области

Из-за сложной погоды в Хмельницкой области без электроснабжения оказались 27 населенных пунктов. Работают аварийно-восстановительные бригады.

Отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области из-за сильных порывов ветра обесточены 10 населенных пунктов.

Отключения света в Черниговской области

В результате непогоды на Черниговщине обесточено 56 населенных пунктов. Работают аварийные бригады по восстановлению сетей.

В Минэнерго подчеркнули, что применение плановых отключений от электроэнергии бытовых потребителей не предполагается. Все отключения связаны с погодными условиями, боевыми действиями или технологическими нарушениями на оборудовании.

Напомним, 27 ноября в большинстве областей Украины бурлит снежная непогода. Из-за сложной погоды возникли проблемы с элетро- и водоснабжением, автомобили застряли в снежных заносах, а некоторые трассы заблокированы.

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