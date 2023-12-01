Непогода в Украине оставила без света людей в 4 областях: детали от ГСЧС

Чрезвычайники также предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда.

В Украине на утро 1 декабря обесточено 66 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Одесской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Чрезвычайники проинформировали, что электроэнергии нет в 35 населенных пунктах на Закарпатье, в 16 – в Киевской области, в 14 – в Одесской области и в одном – в Черниговской области.

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На территории Украины 1 декабря наблюдаются небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Существенных осложнений погоды нет.

В настоящее время обеспечен проезд на всех дорогах общего пользования. Службы Укравтодора убирают снег и расчищают дороги.

Подразделения ГСЧС помогли в буксировке четырех автомобилей на Закарпатье.

"На дорогах страны, кроме юга и востока, сегодня местами гололедица. Будьте осторожны!" – призывали чрезвычайники.

К слову, 30 ноября в ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности в высокогорье восточной части Закарпатской области.

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