Непогода в Украине оставила без света людей в 4 областях: детали от ГСЧС

Чрезвычайники также предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда.
В Украине на утро 1 декабря обесточено 66 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Одесской и Черниговской областях.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Чрезвычайники проинформировали, что электроэнергии нет в 35 населенных пунктах на Закарпатье, в 16 – в Киевской области, в 14 – в Одесской области и в одном – в Черниговской области.
На территории Украины 1 декабря наблюдаются небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Существенных осложнений погоды нет.
В настоящее время обеспечен проезд на всех дорогах общего пользования. Службы Укравтодора убирают снег и расчищают дороги.
Подразделения ГСЧС помогли в буксировке четырех автомобилей на Закарпатье.
"На дорогах страны, кроме юга и востока, сегодня местами гололедица. Будьте осторожны!" – призывали чрезвычайники.
К слову, 30 ноября в ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности в высокогорье восточной части Закарпатской области.
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