Непогода в Украине оставила без света почти 100 населенных пунктов

Без света остались люди в шести областях.
В некоторых регионах Украины не утихает непогода, которая оставила без электроэнергии 93 населенных пункта.
Об этом 3 июля сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
-За сильных порывов ветра, дождя и грозы обесточены населенные пункты в шести регионах Украины. Речь идет о таких области:
- Кировоградская — 30 населенных пунктов;
- Черкасская — 30 населенных пунктов;
- Киевская — 14 населенных пунктов;
- Черниговская — 14 населенных пунктов;
- Житомирская — 4 населенных пункта;
- Запорожская — 1 населенный пункт.
Как сообщалось, около 100 000 000 гривен убытков нанесла стихия лесхозам Ровенской области. Во время ливня дерева гнуло, ломало и выкорчевали с корнем. Поэтому непогода повредила почти 9000 гектаров леса. Поэтому лесники просят область признать это чрезвычайной ситуацией регионального масштаба и выделить деньги.