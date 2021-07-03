Непогода в Украине оставила без света почти 100 населенных пунктов

Непогода в Украине оставила без света почти 100 населенных пунктов

Без света остались люди в шести областях.

В некоторых регионах Украины не утихает непогода, которая оставила без электроэнергии 93 населенных пункта.

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Об этом 3 июля сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

-За сильных порывов ветра, дождя и грозы обесточены населенные пункты в шести регионах Украины. Речь идет о таких области:

Кировоградская — 30 населенных пунктов;

Черкасская — 30 населенных пунктов;

Киевская — 14 населенных пунктов;

Черниговская — 14 населенных пунктов;

Житомирская — 4 населенных пункта;

Запорожская — 1 населенный пункт.

Как сообщалось, около 100 000 000 гривен убытков нанесла стихия лесхозам Ровенской области. Во время ливня дерева гнуло, ломало и выкорчевали с корнем. Поэтому непогода повредила почти 9000 гектаров леса. Поэтому лесники просят область признать это чрезвычайной ситуацией регионального масштаба и выделить деньги.

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