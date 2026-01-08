Непогода в Украине: синоптик назвала регионы, где будет сложное всего

Непогода на Ровенщине / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

В ряде регионов Украины опасны метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в ближайшие дни и каким регионам из-за вьюги будет тяжелее всего. Об этом она сказала в интервью Радио NV.

По ее словам, входит очередной циклон с юго-запада, который повлечет за собой сильные осадки, усиление ветра до штормовых значений.

«Но из-за того, что температура воздуха сейчас уже неоднородна, на западе будет мороз и снег, на северо-западе (Волынь, Ровенщина, Житомирщина), а на востоке +2+6. В южной части практически весна, +10+14 градусов. Столь неоднородная погода и завтра будет. Больше, я думаю, будет тяжело жителям центральных областей (Кропивницкий с районами, Черкасщина), потому что они будут в зоне этих контрастов, перехода от минусов к плюсам. Там может быть то снег, то мокрый снег, то уже льет дождь. Могут возникать такие опасные явления как гололед, это очень опасно», — говорит Диденко.

Синоптик предупредила, что за циклоном, с 9-10 января, Украина посетит существенное похолодание.

«Востока оно коснется как можно позже, а вот запад, север, центр и даже юго-запад, морозы могут быть сильными действительно, особенно ночью, понятно. Самая низкая температура воздуха, по ориентировочному прогнозу, это будет север, запад, часть центра», — отмечает синоптик.

По ее прогнозу, в этих регионах 10 января есть вероятность снижения температуры воздуха до 10-15 градусов мороза.

