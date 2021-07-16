Непогода в Украине: спасатели предупреждают о грозах в ряде областей

Непогода в Украине: спасатели предупреждают о грозах в ряде областей

По прогнозам синоптиков, уже 17-18 июля в большинстве областей ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы.

16 июля непогода побеспокоит некоторые украинские регионы. Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом 16 июля сообщают в ГСЧС Украины.

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Так, по данным украинского Гидрометцентра, до конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях ожидаются грозы.

В Киеве и Киевской области до конца суток 16 июля также будут царить грозы.

Напомним, в начале следующей недели, 19-20 июля, будет прохладнее и дождливее преимущественно во всех областях Украины. Как отмечают синоптики, сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик.

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