Непогода в Украине: спасатели предупреждают о грозах в ряде областей

По прогнозам синоптиков, уже 17-18 июля в большинстве областей ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы.
16 июля непогода побеспокоит некоторые украинские регионы. Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом 16 июля сообщают в ГСЧС Украины.
Так, по данным украинского Гидрометцентра, до конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях ожидаются грозы.
В Киеве и Киевской области до конца суток 16 июля также будут царить грозы.
Напомним, в начале следующей недели, 19-20 июля, будет прохладнее и дождливее преимущественно во всех областях Украины. Как отмечают синоптики, сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик.