Непогода в Украине: в Бердянске погибли два человека от поражения током

Непогода в Украине: в Бердянске погибли два человека от поражения током

Ливень и ветер оборвали электропровода.

Два человека стали жертвами мощного непогоды в Бердянске Запорожской области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

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По предварительным выводам правоохранителей, во время мощного ливня со шквалом оборвались электропровода. Они упали в воду: двух случайных прохожих поразило током. Очевидцы говорят, что медики скорой долгое время не могли добраться до пострадавших из-за опасности поражения. Ждали, пока энергетики отключат напряжение. Мужчин спасти не удалось.

Непогода нанесла удар по Бердянске вечер. Улицы курортного города стремительно затопило. Кое-где потоки воды размыли автодороги. Многие дома остались подтопленными и без электричества.

Новости Украины: двое мужчин стали жертвами непогоды в Бердянске

Как сообщалось, несколько дней назад жертвами непогоды стало два человека на Донбассе. Известно, что один человек погиб в результате падения деревьев на Донетчине, еще семеро травмированы. Вторая смерть от непогоды зафиксирована на Луганщине в селе Мусиевка, где человека придавило конструкциями крыши, которые сорвал ветер.

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