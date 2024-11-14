Непонятно, как поведет себя Трамп: почему в Украине заговорили о ядерном оружии

Дискуссии по возможному восстановлению ядерного потенциала Украины связаны с неопределенной ситуацией в США и потенциальными изменениями в международной поддержке.

В США сейчас есть распутье, которое вызывает беспокойство в Украине.

Так военный аналитик Денис Попович в эфире "Radio NV" объяснил дискуссии о возможном восстановлении ядерного потенциала Украины.

По словам эксперта, появление таких обсуждений вызвано беспокойством по поводу будущей политики США и возможных изменений в поддержке Украины.

"Если западные партнеры откажутся от нашей поддержки под давлением Трампа, либо сам Трамп откажется, либо ситуация международная будет неблагоприятна, то в такой ситуации мы можем поднять свой ядерный статус и попытаться защитить себя", — объяснил Попович.

По его мнению, именно из-за этой неопределенности и "распутья" в американской политике сейчас поднимаются вопросы ядерного потенциала Украины.

Напомним, ранее издание The Times со ссылкой на Министерство обороны Украины написало, что Украина способна разработать элементарную ядерную бомбу через несколько месяцев, если США прекратят военную помощь.

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