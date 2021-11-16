Неправильно порезали колбасу: в Кривом Роге мужчина бил ножом мать и тетю и убил отчима

Неправильно порезали колбасу: в Кривом Роге мужчина бил ножом мать и тетю и убил отчима

Женщин госпитализировали в медучреждение с ранениями.

В Кривом Роге 21-летний мужчина устроил дома резню. Парень порезал мать и тетю ножом на глазах у детей и убил сожителя матери.

Об этом сообщают "Свои".

Событие произошло в квартире по улице Сичеславской в Кривом Роге вчера, 15 ноября. 21-летний горожан вонзил нож в голову сожителю матери и порезал родную тетю и мать.

Женщина с ножом в спине успела набрать "102" и сообщить о случившемся. На место происшествия прибыла скорая и правоохранители.

Мужчину спасти не удалось – он скончался в квартире от полученного ранения.

Мать резника и тетю доставили в больницу.

По предварительной информации, парень состоит на учете в ПНД, а резню он устроил из-за неправильно порезанной колбасы.

Это произошло на глазах двоих детей. У всех находившихся в квартире диагностировали острую алкогольную интоксикацию.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе Криворожского районного управления полиции, потрошителя задержали.

"15 ноября около 21.00 в полицию поступило сообщение об убийстве в одной из квартир на территории Покровского района. Выездом на место происшествия правоохранители установили, что во время употребления алкогольных напитков между членами семьи произошел конфликт, во время которого 19-летний мужчина схватил нож на удар. 30-летнего сожителя своей матери в грудь и висок. От полученных травм мужчина скончался на месте. Также злоумышленник нанес ножевые ранения своей 39-летней матери и 34-летней тете. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст 115 ККУ", - рассказала ТСН.ua спикер Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений мужчине. Его он ударил рукояткой ножа по голове.

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