Неправильно приготовили грибы: на Буковине семья с 12-летними детьми попала в больницу из-за отравления

Медики спасают семью.
В Черновицкой области вся семья — родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу из-за отравления грибами.
Об этом сообщили в ГСЧС в Черновицкой области.
Известно, что пострадавшие из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели. После этого у людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами". Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Медицинская директор Путильской больницы Елена Карпенко в комментарии "Общественном" объяснила, что неправильная термическая обработка грибов вызвала нарушения желудочно-кишечного тракта. Сейчас семья чувствует себя уже лучше.
Напомним, в Хмельницком мужчина отравился мухоморами, которые сам собрал и приготовил.