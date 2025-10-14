- Дата публикации
Непредсказуемые удары "Кинжалами" по Украине: эксперт оценил уровень опасности
Для размещения самолетов, несущих ракетное вооружение X-47, требуется надлежащая инфраструктура.
Армия РФ рассредоточивает свои средства, чтобы вывести их из-под удара. Поэтому возникла необходимость в сложном маневре — дозаправка в воздухе.
Об этом в эфире «КИЕВ24» Вадим Кушников, обозреватель портала Милитарный.
«Что касается именно раннего обнаружения, то действительно здесь мы в комплексе вместе с нашими западными партнерами, которые тоже предоставляют нам информацию о воздушных целях и угрозах со стороны воздушных сил РФ, мы можем анализировать на достаточно большую глубину», — отмечает он.
Если говорить о появлении в определенных непредсказуемых районах, добавляет он, то наземная инфраструктура для носителей ракетного вооружения Х-47 достаточно специфична. Не каждый аэродром в России пригоден для того, чтобы размещать подобные самолеты. Поэтому этот перечень он тоже исчерпывающий и довольно таки ограниченный.
Ранее журналисты Kyiv Post написали, что Украине могут угрожать непредвиденные удары . Дело в том, что противник прибегает к дозаправке МиГ-31 в воздухе, а эти истребители, как известно, являются носителями гиперзвуковых ракет Кинжал. Такой подход позволяет действовать на большей дистанции.
Об этом свидетельствуют кадры МиГ-31К/Л с ракетой Х-47М2 «Кинжал» и самолетом-заправщиком Ил-78 (Midas), опубликованным в соцсети X военным аналитиком OSINT Warfare. Вероятно, фото сделано над территорией России.