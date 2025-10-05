Непрерывная атака по Украине: какая область приняла удар, все детали ночного террора

Последствия вражеского удара / © Getty Images

Позади ночь массированной воздушной атаки. Взрывы звучали во многих городах, но больше всего досталось Львову, Запорожью и Ивано-Франковской области.

ТСН.ua собрал все, что известно о вражеском ударе по состоянию на 5 октября.

Воздушные силы сначала сообщили о запуске крылатых ракет «Калибр» с моря, а затем Х-101 из бомбардировщиков Ту-95МС. Первые ракеты атаковали около 4 утра, а ракеты с бомбардировщиков залетели в Украину около 5.40 утра.

Львов

В ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых масштабных атак на Львов и область с начала полномасштабного вторжения. В течение нескольких часов в городе и окрестных районах раздавались взрывы, а российские войска атаковали регион «Shahed» и ракетами. По последним данным, два человека погибли, есть также пострадавшие.

Взрывы раздались как на Львовщине, так и в самом Львове. «Шахеды» летели по направлению Стрыя, Дрогобыча, Бродов, Олесько, Пустомытов, Глинянов, Бибрики, Брюхович.

На фоне обстрелов во Львове остановили общественный транспорт. Маршрутные автобусы пока не курсируют. Во Львовской области ряд пригородных поездов курсирует с задержкой до 30 минут, сообщила «Укрзализныця».

Местные Телеграм-каналы сообщили о серии взрывов в городе, которые продолжалось более четырех часов. Горожане насчитали около 25 взрывов в городе. Впоследствии стало известно, что часть Львова осталась без электроснабжения.

Львовщина пережила вражескую атаку / © Getty Images

Один из пожаров на месте попадания охватил индустриальный парк Sparrow, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он добавил, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей. Парк создавал современную производственную и логистическую инфраструктуру. Садовый и Козицкий призвали львовян закрыть окна и оставаться дома.

Запорожье

В ночь на 5 октября Запорожье и область также оказались под массированным ударом «Шахедов» и КАБов.

В результате не менее 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Есть попадания в жилые дома. Один человек погиб и, по меньшей мере, девять ранены, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

От обстрела Запорожья пострадали восемь многоэтажек и восемь частных домов

Позже он уточнил, что погибла женщина, а среди пострадавших 16-летняя девушка. Медики оказывают всем необходимую помощь.

По данным Федорова, в результате обстрела пострадали восемь многоэтажек, восемь частных домов и нежилые здания. Один многоквартирный дом испытал серьезные разрушения. В других — выбиты окна и повреждены фасады.

Запорожье и область также оказались под массированным ударом / © Associated Press

Ивано-Франковская область

Около 6.30 утра мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил об атаке на город и работе ПВО.

Впоследствии о последствиях сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

«Целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет: за помощью никто не обращался. В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом», — отметила она.

Черкасская область

В Черкасской области воздушные силы обезвредили, по меньшей мере, 13 беспилотников, тревога звучала 7 часов в течение ночи.

По данным ОВА, жертв и раненых нет. Однако в Черкасском районе из-за падения дрона повреждены линии электропередач. Часть домов — без света.

Отметим, что взрывы раздавались и на Хмельнитчине, там работала ПВО. Власти обещали обнародовать подробности впоследствии. В соседней области — Винницкой — в результате ночной атаки российских войск зафиксировано попадание в один из промышленных объектов.