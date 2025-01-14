Непрерывная отсрочка от мобилизации: Федоров объяснил, как это сделать

По словам главы Минцифры, работодатели могут оформлять бронь без необходимости ждать 72 часа.

Предприятия, которым подтвердили критичность, могут перебронировать работников на портале "Дія" без 72-часового ожидания.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Теперь руководители могут подавать списки на бронирование заранее. Никаких пауз между истечением предыдущего срока и оформлением нового — для непрерывной отсрочки работников", – говорится в сообщении.

По словам Федорова, заявления на бронирование можно подать с 22 января по 1 марта 2025 года.

"Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его раньше времени и оформить новое без перерывов", – пояснил министр.

Алгоритм оформления бронирования работника на портале "Дія":

зайдите в кабинет гражданина;

выберите раздел "Подати заяву";

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердите, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен;

проверьте введенные данные и подпишите заявление.

Михаил Федоров также напомнил, что предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля. Для этого необходимо подать пакет документов для подтверждения на соответствие критериям в соответствующее ведомство — Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другое.

"Проверяйте статус своего предприятия и готовьте списки работников заранее и работайте без задержек и неожиданных сценариев", — отметил Михаил Федоров.

Напомним, после 28 февраля, когда истекает срок действия текущих отсрочек от мобилизации, руководители критически важных предприятий будут иметь возможность "перебронировать" своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Дія". По словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, ТЦК в течение этого времени имеет право мобилизовать этих военнообязанных.

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