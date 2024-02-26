Непрерывные обстрелы: власти уточнили последствия атаки по Днепропетровщине

Вечером и сегодня с самого утра оккупанты атакуют Днепропетровскую область.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Вечером агрессор бил по Никопольщине. Райцентру, Покровской и Мировской громадах. Целил дроном-камикадзе, тяжелой артиллерией и с РСЗО "Град". Повреждено предприятие. Там возник пожар. Повреждены здания и авто. Люди не пострадали. Район враг обстреливает с самого утра. Под ударом снова — Мировская громада. Последствия выясняем", — написал он.

Кроме того, Лысак уточнил, что из-за падения обломков вражеского железа в Днепре выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий.

Напомним:

В результате российского ракетного удара на Днепр, который захватчики совершили вечером, 25 февраля, четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.

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