"Непрерывный гуманитарный кошмар": Генсек ООН высказался о масштабах разрушений в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений по всей Украине потребуют мощной международной поддержки, которая выходит далеко за пределы гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Война в Украине – неустанный гуманитарный кошмар. С течением дней и понижением температуры становится все хуже. Гражданское население платит особенно высокую цену зимой, особенно люди, живущие на линии фронта и те, кто лишен отопления, воды и основных услуг", — сказал он, выступая на международной конференции в Париже.

Он отметил большие разрушения энергосистемы Украины из-за чего больницы и школы остались без электричества, а миллионы людей — отключены от воды и тепла.

"Серьезные разрушения домов, средств к существованию и критической инфраструктуре потребуют лет, чтобы восстановить их. За последние несколько месяцев гуманитарные организации оказали непосредственную зимнюю помощь более 630 000 гражданских лиц, а 400 генераторов было роздано критическим объектам. Еще тысячи закупаются или уже отправлены". в Украине из-за границы. Но все это – капля в море. Масштабы разрушений по всей стране нуждаются в мощной поддержке со стороны международного сообщества, выходящей далеко за рамки гуманитарной помощи", — сказал Генсек ООН.

Он обратился к лидерам стран с просьбой инвестировать в восстановление и реконструкцию Украины и работать вместе для создания условий для установления мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Напомним, что Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении РФ в Украину. Вместе с евросоюзом Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

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