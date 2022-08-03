Непригодны к армии: жительница Прикарпатья "помогала" уклонистам уехать за границу

Во Львовской области разоблачили 45-летнюю жительницу Прикарпатья, которая помогала военнообязанным незаконно выезжать за границу.

Ловкая жительница Ивано-Франковской области сотрудничала еще с двумя сообщниками. Они производили для мужчин призывного возраста фиктивные документы об их непригодности к военной службе. "Услуги" оценивали в четыре тысячи евро с человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Женщина производила для уклонистов фиктивное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Документы являлись основанием для пересечения государственной границы Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленницы. У нее было обнаружено и изъято около 2,5 млн грн, поддельные печати, медицинские бланки, медицинские справки, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

"Бизнесмены" сообщили о подозрениях по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ей грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Днепре "бизнесмен" делал уклоняющимся фиктивные пенсионные удостоверения и справки об инвалидности. Клиенты покупали фиктивный пакет необходимых документов за 900 евро. Их злоумышленник отправлял по почте или передавал во время личных встреч с заказчиками.

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