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- Украина
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Непригодные ракетные установки для армии: экс-чиновника Минобороны подозревают в растрате 90 млн грн
Экс-чиновника Минобороны и экс-руководителей оборонного предприятия подозревают в растрате 90 млн грн из-за поставок непригодных ракетных установок.
Следователи сообщили о подозрениях экс-чиновнику Министерства обороны Украины и бывшим руководителям оборонного предприятия в поставках непригодных ракетных установок. Из-за этого государство понесло ущерб в 90 млн грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по делу о поставках Минобороны непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн.
Следователи установили, что к этому преступлению причастны бывший руководитель одного из департаментов Минобороны и двое бывших руководителей оборонного предприятия.
Следователи Службы безопасности Украины сообщили указанным лицам о подозрении по следующим статьям:
Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, повлекшее тяжкие последствия.
Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.
«Все, кто наживается на армии, будут нести ответственность и получат справедливое наказание», — подчеркнул Кравченко.
К слову, ранее работники ГБР разоблачили преступную организацию, которая разворовывала бюджетные деньги, выделенные на закупку продуктов для ВСУ. Из-за этого в воинские части поставлялись некачественные и просроченные продукты.