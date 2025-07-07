Непригодные ракетные установки для армии: экс-чиновника Минобороны подозревают в растрате 90 млн грн

Министерство обороны Украины

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Следователи сообщили о подозрениях экс-чиновнику Министерства обороны Украины и бывшим руководителям оборонного предприятия в поставках непригодных ракетных установок. Из-за этого государство понесло ущерб в 90 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по делу о поставках Минобороны непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн.

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Следователи установили, что к этому преступлению причастны бывший руководитель одного из департаментов Минобороны и двое бывших руководителей оборонного предприятия.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили указанным лицам о подозрении по следующим статьям:

Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, повлекшее тяжкие последствия. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

«Все, кто наживается на армии, будут нести ответственность и получат справедливое наказание», — подчеркнул Кравченко.

К слову, ранее работники ГБР разоблачили преступную организацию, которая разворовывала бюджетные деньги, выделенные на закупку продуктов для ВСУ. Из-за этого в воинские части поставлялись некачественные и просроченные продукты.

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