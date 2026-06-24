"Непригодных к службе в Украине не существует"?: нардеп сделал заявление, но забыл о приказе

Нардеп Александр Федиенко

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Народный депутат Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что в украинском законодательстве якобы нет категории «непригодный к военной службе».

Об этом нардеп сказал во время эфира «Радио Свобода», комментируя вопрос прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

«Непригодных в Украине не существует, согласно законодательству», — заявил член профильного парламентского комитета по вопросам обороны, мобилизации и военной службы, Александр Федиенко.

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По его словам, каждый военнообязанный должен пройти медицинский осмотр, а решение о возможности службы принимается исключительно по состоянию здоровья.

Однако в приказе Министерства обороны Украины №402, регулирующем порядок проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах Украины, прямо предусмотрена категория «непригодные к военной службе».

Документ определяет несколько вариантов выводов ВЛК, среди которых:

пригодный к военной службе;

временно непригоден;

ограниченно пригодный (этот статус впоследствии был отменен);

непригоден к военной службе.

Категория «непригодный» применяется в случаях, когда состояние здоровья человека из-за определенных заболеваний или нарушений не позволяет выполнять воинскую обязанность.

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Соответствующее решение принимает именно военно-врачебная комиссия после медицинского обследования.

Что известно о приказе №402

Приказ №402 действует с 2008 года и является основным документом, определяющим правила военно-врачебной экспертизы в ВСУ.

Вероятно, путаница в заявлении нардепа могла возникнуть из-за изменений в законодательстве по военно-учетным категориям. В частности, в Украине отменили понятие «ограниченно пригодное», однако категория «непригодное» осталось.

Напомним, в Минобороны показали контракты для военных в тылу. Ведомство ввело новый базовый контракт для военнослужащих сроком на 2 года. Там заявили о более справедливой системе службы и выплатах для тыловых специалистов и специалистов обеспечения.

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