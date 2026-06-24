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"Непригодных к службе в Украине не существует"?: нардеп сделал заявление, но забыл о приказе
Народный депутат из комитета нацбезопасности удивил заявлением о ВЛК.
Народный депутат Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что в украинском законодательстве якобы нет категории «непригодный к военной службе».
Об этом нардеп сказал во время эфира «Радио Свобода», комментируя вопрос прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
«Непригодных в Украине не существует, согласно законодательству», — заявил член профильного парламентского комитета по вопросам обороны, мобилизации и военной службы, Александр Федиенко.
По его словам, каждый военнообязанный должен пройти медицинский осмотр, а решение о возможности службы принимается исключительно по состоянию здоровья.
Однако в приказе Министерства обороны Украины №402, регулирующем порядок проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах Украины, прямо предусмотрена категория «непригодные к военной службе».
Документ определяет несколько вариантов выводов ВЛК, среди которых:
пригодный к военной службе;
временно непригоден;
ограниченно пригодный (этот статус впоследствии был отменен);
непригоден к военной службе.
Категория «непригодный» применяется в случаях, когда состояние здоровья человека из-за определенных заболеваний или нарушений не позволяет выполнять воинскую обязанность.
Соответствующее решение принимает именно военно-врачебная комиссия после медицинского обследования.
Что известно о приказе №402
Приказ №402 действует с 2008 года и является основным документом, определяющим правила военно-врачебной экспертизы в ВСУ.
Вероятно, путаница в заявлении нардепа могла возникнуть из-за изменений в законодательстве по военно-учетным категориям. В частности, в Украине отменили понятие «ограниченно пригодное», однако категория «непригодное» осталось.
Напомним, в Минобороны показали контракты для военных в тылу. Ведомство ввело новый базовый контракт для военнослужащих сроком на 2 года. Там заявили о более справедливой системе службы и выплатах для тыловых специалистов и специалистов обеспечения.