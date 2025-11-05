ТСН в социальных сетях

Украина
272
2 мин

Неприхотливый "толстячок" попал в фотоловушку в Чернобыльской зоне (фото)

Осень для барсуков — пора запасов и забот. Они активно готовятся к зиме, нагуливая жир и густой мех.

София Бригадир
Барсук

Барсук / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльской зоне отчуждения камеры фотоловушек зафиксировали барсуков, которые активно готовятся к зиме. Животные уже обзавелись густой, ухоженной шерстью — надежной защитой от морозов и снегов.

Об этом сообщило издание Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

«Вот таким упитанным барсукам с густой, будто вычесанной, „шубой“ уже не страшны ни снега, ни морозы. Но пока еще осень, можно дополнительно нагулять жирок», — говорится в сообщении.

Специалисты заповедника отмечают, что барсуки — всеядные животные и осенью не слишком привередливы к еде. Они поедают ягоды, корни, насекомых, птичьи яйца, а иногда даже змей. Главное — после сытого сезона влезть в собственную нору, где они смогут безопасно переждать холодные месяцы.

«Родственник выдры, куницы, хорька и других мустеловых — барсук умеет и норы глубокие строить, и защищать себя от более сильных хищников, и запасаться жиром, если в холодную зиму придется залегать в спячку», — добавили в заповеднике.

Что известно о барсуках

Барсук(Meles) — млекопитающее семейства мустеловых (Mustelidae), сейчас известно четыре современных вида барсуков: европейский(Meles meles), азиатский(Meles leucurus), японский(Meles anakuma) и кавказский(Meles canescens).

Название животного происходит из тюркских языков, а его старинные варианты — харсун, язвец и ямник — связаны с привычкой рыть глубокие норы. Взрослый барсук имеет массивное тело длиной до 90 см и весит от 10 до 16 кг, а осенью самцы могут набирать до 30 кг. На голове — две характерные темные полосы от носа до ушей, а шерсть имеет серовато-белый цвет.

Барсуки распространены в Европе и Азии, в том числе и в Украине. Они ведут преимущественно ночной образ жизни и обитают в сложных системах нор с несколькими выходами. В таких жилищах рожают детенышей и зимуют. Обычно живут семейными группами.

Врагов у взрослых животных немного — в основном это волки, рыси или одичавшие собаки. В дикой природе барсуки живут до 6 лет, а в неволе могут доживать до 19.

Напомним, двое зубров, занесенных в Красную книгу Украины, были замечены в селе Красные Хатки на Житомирщине. Животные проходили неподалеку жилых домов, что стало редким зрелищем для местных жителей.

272
