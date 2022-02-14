Неприятный сюрприз: в Одессе мужчина купил апельсины с червями (фото)

Мужчина принес домой испорченные фрукты.

В Одессе в одном из магазинов покупатели приобрели апельсины с червями внутри.

Соответствующие фото появились в Телеграмм-канале.

По словам покупателя, фрукты приобрел в магазине в Одессе по улице Академика Королева, 24. Однако сочные апельсины кишели живыми червями.

Как получить компенсацию за некачественный товар

В этих случаях можно рассчитывать на компенсацию. И чем больше доказательств есть, тем больше шансов ее получить.

"Здесь документы, показания свидетелей, фото, видео – это все независимые доказательства. Можно компенсировать, как стоимость продукта, потому что продукт ненадлежащего качества и производитель должен вернуть средства за его продажу. И если было какое-то лечение, моральный вред, мы можем рассчитывать на компенсацию", — говорит адвокат Виталий Собкович.

Размер компенсации в каждом случае определяется индивидуально. Это может быть от нескольких сот до нескольких десятков тысяч гривен.

Что говорят в Госпродпотребслужбе

Заместитель руководителя Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Юрий Миркеев рассказал, что из-за некачественной продукции они могут наказывать предпринимателей.

"Будут применяться меры в зависимости от степени риска жизни и здоровья человека. Это может быть предписание или даже решение о временном ограничении производства", — отметил Юрий Миркеев.

В Ровно женщина приобрела яйца с живыми червями внутри

Напомним, у Киева супруги купили две банки мороженого. В одной из них девушка нашла кусок металла и сразу через соцсети обратилась к производителю.

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