Неприятный запах и частые поломки. Почему и как нужно чистить фильтр стиральной машины

Неприятный запах и частые поломки. Почему и как нужно чистить фильтр стиральной машины

Чтобы стиральная машина радовала вас своей качественной работой еще не один год после покупки, ей необходима профилактика. И именно чистка фильтра является одним из обязательных видов обслуживания. Ведь именно этот элемент отвечает за правильную работу сливного насоса, защищая последний от попадания разнообразного мусора – волос, мехов животных, волокон.

Если фильтр засорился, останавливается откачка воды из бака, являющаяся одной из причин выхода из строя насоса. ТСН.ua разобрался, как почистить фильтр в стиральной машине, почему он засоряется и как его найти в разных стиральных машинах.

Как снять фильтр из стиральной машины разных марок

Прежде всего, следует разобраться, где именно искать нужную нам деталь. Это ведь зависит не только от марки, но и от модели стиральной машины. Чтобы вам было понятнее, мы составили список наиболее популярных:

как почистить фильтр в стиральной машине LG – как правило, производитель размещает его снизу слева, сразу за люком;

как почистить фильтр в стиральной машине Индезит и Аристон – здесь его следует искать за нижней съемной панелью;

чтобы найти эту деталь в машинах марки Candy – ищите небольшой люк с левой стороны;

фильтр для стиральной машины Bosch или Siemens размещают за небольшой декоративной планкой или люком;

как почистить фильтр стиральной машины Samsung – чаще всего деталь находится в нижнем правом углу за люком или пластиковой панелью;

производитель Атлант прячет сливные фильтры также внизу справа;

как почистить фильтр в стиральной машине с вертикальной загрузкой (Electrolux или Zanussi) – его встраивают в ребро барабана, поэтому ищите деталь там;

как почистить фильтр в стиральной машине Вирпул (Whirlpool) – он часто находится внизу слева.

Как чистить фильтр стиральной машины: пошаговая инструкция

После очищения фильтра стиральной машины обязательно протестируйте технику / pixabay.com

Перекройте подачу воды и отсоедините технику из розетки для безопасности. Найдите фильтр (его расположение может отличаться в зависимости от модели), откройте крышку, снимите с нижней части корпуса панель. Обязательно положите тряпку или подсоедините любую емкость, чтобы слить остатки воды. Открутите и извлеките его полностью (в некоторых моделях дополнительно присутствует заглушка, поэтому сначала нужно снять ее). Очистите фильтр стиральной машины, если необходимо также промойте его под водой. Рекомендуется сначала вытащить мусор (волосы, нити, мех животных), а затем с помощью губки для мытья посуды очистить поверхность. Проверьте сливной насос, ведь он также может быть загрязнен. Поверните фильтр в стиральной машине на место, вставив в отверстие аккуратно и плотно. Закрутите пробку по часовой стрелке. Перед использованием обязательно проверьте стиральную машину. Для этого включите тестовое полоскание, которое покажет, не просачивается ли из-под фильтра вода.

Именно так можно легко почистить фильтр в стиральной машине самостоятельно. Тем более что такая процедура не занимает много времени.

Чистка фильтра стиральной машины: как часто нужно производить

Рекомендуется чистить фильтр стиральной машины раз в 2-4 месяца. Ориентироваться здесь нужно на то, насколько часто вы стираете одежду и есть ли в вашем доме домашние животные. К примеру, если большая семья с маленькими детьми пользуется стиральной машиной ежедневно или через день, лучше чистить фильтр хотя бы раз в месяц.

Если сливной фильтр стиральной машины не чистить, это приведет к серьезным проблемам:

неприятный запах из барабана и от выстиранной одежды — грязь и мусор являются прекрасной средой для развития микроорганизмов, поэтому со временем из сливного фильтра начинает уходить запах, распространяющийся на чистое белье;

проблемы со сливом воды – если в фильтре стиральной машины появилось засорение, оно может мешать нормальному сливу;

поломка насоса – если из фильтра посторонний предмет попадает в насос, то может произойти ее поломка (в этом случае придется вызвать мастера для ремонта или полной замены детали).

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