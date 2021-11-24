Неприятный запах и частые поломки. Почему и как нужно чистить фильтр стиральной машины

Чтобы стиральная машина радовала вас своей качественной работой еще не один год после покупки, ей необходима профилактика. И именно чистка фильтра является одним из обязательных видов обслуживания. Ведь именно этот элемент отвечает за правильную работу сливного насоса, защищая последний от попадания разнообразного мусора – волос, мехов животных, волокон.
Если фильтр засорился, останавливается откачка воды из бака, являющаяся одной из причин выхода из строя насоса. ТСН.ua разобрался, как почистить фильтр в стиральной машине, почему он засоряется и как его найти в разных стиральных машинах.
Как снять фильтр из стиральной машины разных марок
Прежде всего, следует разобраться, где именно искать нужную нам деталь. Это ведь зависит не только от марки, но и от модели стиральной машины. Чтобы вам было понятнее, мы составили список наиболее популярных:
- как почистить фильтр в стиральной машине LG – как правило, производитель размещает его снизу слева, сразу за люком;
- как почистить фильтр в стиральной машине Индезит и Аристон – здесь его следует искать за нижней съемной панелью;
- чтобы найти эту деталь в машинах марки Candy – ищите небольшой люк с левой стороны;
- фильтр для стиральной машины Bosch или Siemens размещают за небольшой декоративной планкой или люком;
- как почистить фильтр стиральной машины Samsung – чаще всего деталь находится в нижнем правом углу за люком или пластиковой панелью;
- производитель Атлант прячет сливные фильтры также внизу справа;
- как почистить фильтр в стиральной машине с вертикальной загрузкой (Electrolux или Zanussi) – его встраивают в ребро барабана, поэтому ищите деталь там;
- как почистить фильтр в стиральной машине Вирпул (Whirlpool) – он часто находится внизу слева.
Как чистить фильтр стиральной машины: пошаговая инструкция
- Перекройте подачу воды и отсоедините технику из розетки для безопасности.
- Найдите фильтр (его расположение может отличаться в зависимости от модели), откройте крышку, снимите с нижней части корпуса панель.
- Обязательно положите тряпку или подсоедините любую емкость, чтобы слить остатки воды.
- Открутите и извлеките его полностью (в некоторых моделях дополнительно присутствует заглушка, поэтому сначала нужно снять ее).
- Очистите фильтр стиральной машины, если необходимо также промойте его под водой. Рекомендуется сначала вытащить мусор (волосы, нити, мех животных), а затем с помощью губки для мытья посуды очистить поверхность.
- Проверьте сливной насос, ведь он также может быть загрязнен.
- Поверните фильтр в стиральной машине на место, вставив в отверстие аккуратно и плотно. Закрутите пробку по часовой стрелке.
- Перед использованием обязательно проверьте стиральную машину. Для этого включите тестовое полоскание, которое покажет, не просачивается ли из-под фильтра вода.
Именно так можно легко почистить фильтр в стиральной машине самостоятельно. Тем более что такая процедура не занимает много времени.
Чистка фильтра стиральной машины: как часто нужно производить
Рекомендуется чистить фильтр стиральной машины раз в 2-4 месяца. Ориентироваться здесь нужно на то, насколько часто вы стираете одежду и есть ли в вашем доме домашние животные. К примеру, если большая семья с маленькими детьми пользуется стиральной машиной ежедневно или через день, лучше чистить фильтр хотя бы раз в месяц.
Если сливной фильтр стиральной машины не чистить, это приведет к серьезным проблемам:
- неприятный запах из барабана и от выстиранной одежды — грязь и мусор являются прекрасной средой для развития микроорганизмов, поэтому со временем из сливного фильтра начинает уходить запах, распространяющийся на чистое белье;
- проблемы со сливом воды – если в фильтре стиральной машины появилось засорение, оно может мешать нормальному сливу;
- поломка насоса – если из фильтра посторонний предмет попадает в насос, то может произойти ее поломка (в этом случае придется вызвать мастера для ремонта или полной замены детали).
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