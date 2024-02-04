"Неприязнь в глазах персонала и посетителей чувствуешь кожей": в пиццерии Харькова отказались накормить бойца

В Харькове персонал пиццерии сети "Траттория" отказался обслуживать военнослужащего ВСУ сержанта Вадима Мохова, сославшись на отсутствие мест. В ресторане было немало свободных столиков. Бойца "вежливо" выставили из ресторана, потому что он был в военной форме, а она раздражает посетителей и персонал.

Об этом Вадим Мохов написал на своей странице в Facebook.

"Меня "вежливо" выставили из ресторана, потому что я в военной форме, а она раздражает посетителей и персонал. Сказали, что нет мест. Все занято. Хотя половина столов была свободна. И на мое замечание на этот факт, ответили, что все зарезервировано. Но эту неприязнь в глазах персонала и посетителей испытываешь кожей. Отвратительно", — написал Мохов.

Реакция сообщества

После огласки инцидента волонтерское и патриотическое сообщество Харькова заявило, что теперь знает место, где не оставят ни копейки.

В то же время Вадим Мохов тоже не остался в стороне. Он призвал сограждан в тылу быть внимательнее к военным и проявлять уважение к тем, кто отдает свою жизнь и здоровье за спокойные обеды в кругу друзей и семей в таких заведениях.

"Не заставляйте их стоять в очередях. И не говорите, что свободных мест нет. Большинство из них просто молча развернется и уйдет. Потому что спешит жить. Потому что не привык что-то просить. Потому что он военный. Потому что честь есть и достоинство. А я не промолчу. Скажу. И за себя и за других. Потому что так не должно быть!" – призвал Мохов.

Реакция администрации ресторана

Впоследствии, по словам бойца, с ним завязалась администратор сети "Траттория", принесла извинения за досадный инцидент.

"Попытка объяснить мне, что в заведениях, отношение к военным очень положительное, было не нужно. Я несколько раз был в военной форме в другом заведении этой сети и никаких проблем или недоразумений не возникало. То есть, данный случай, это именно тот "человеческий фактор" ", который невозможно спрогнозировать и предупредить на 100%. Бизнес в Харькове сейчас на грани выживания. И не только из-за постоянных обстрелов города. Проблемных вопросов много. Один из них, наличие квалифицированного и обученного персонала. Его нет. Или почти нет". .Поэтому набирают молодежь. Молодежь не имеющая опыта и необходимых знаний. Это хорошо, что создают рабочие места, выплачиваются зарплаты и налоги. Но такой персонал приносит с собой и много рисков для бизнеса", — пояснил Мохов.

Скандал в Харькове Фото: Vadim Mokhov

В сети начали "Правило Сержанта", согласно которому отныне детей и военных будут обслуживать вне очереди и независимо от количества зарезервированных мест.

"Жду, что все остальные места общепита в нашем государстве поддержат этот челлендж, о чем будет свидетельствовать шеврон сержанта ВСУ на входной двери заведения. "Френдли" для военных и детей. Потому что их очень легко обидеть. Они наш оголенный нерв", — написал боец.

Напомним, в Ровенской области мужчина в ТЦК категорически отказался брать повестку и избежал мобилизации. Его приговорили к двум годам испытательного срока приговорившего к помещению ТЦК.

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