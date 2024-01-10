Непризнанное Приднестровье заявило о стрельбе на границе с Украиной: что говорят в ГПСУ

В непризнанном Приднестровье на территории Молдовы сообщают о стрельбе.

В непризнанном Приднестровье на территории Молдовы сообщили, что на границе с Украиной якобы произошла стрельба.

Об этом писало так называемое "Министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья.

"7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, после завершения которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего", — говорилось в сообщении.

Что говорят в ГПСУ

В комментарии "РБК-Украина" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что ему не известно о каких-либо инцидентах на приднестровском сегменте границы с Молдовой. По его мнению, заявления приднестровских сепаратистов могут нести провокационный характер.

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"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление, так называемого Приднестровья, скорее несет провокативный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", — пояснил представитель ГПСУ.

Напомним, что так называемая "Приднестровская Молдавская республика" — часть Молдовы, которая в 1990-х годах объявила о своей "независимости". Там до сих пор размещены войска РФ. Кроме того, в Приднестровье расположен склад боеприпасов в селе Колбасная, который является одним из крупнейших в Европе.

Ранее сообщалось, что СБУ и правоохранители Молдовы совместно разоблачить незаконный "трафик" украинцев в непризнанное Приднестровье.

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