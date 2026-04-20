"Непрофессионально и недостойно": Жуков жестко оценил действия полицейских во время теракта в Киеве

Начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков прокомментировал действия своих подчиненных во время стрельбы в Голосеевском районе Киева. Объясняя решение подать в отставку, он назвал поведение правоохранителей на месте происшествия недопустимым.

Об этом сообщил Евгений Жуков в соцсетях.

Позиция Евгения Жукова — что заявил

Евгений Жуков дал жесткую оценку работе экипажа, первым прибывшим на вызов. По его словам, патрульные продемонстрировали полную неготовность к экстренной ситуации.

«Двое наших патрульных действовали непрофессионально и недостойно. Не сориентировались, не вступили в бой с нападающим, оставили раненых граждан. Это недопустимо — для них, для системы и для меня лично», — заявил Жуков.

Объясняя свой рапорт об увольнении, Жуков подчеркнул, что возглавляет департамент с 2015 года и четко понимает принципы ответственности за личный состав. Он отметил, что руководитель должен отвечать не только за успехи, но и за провалы подчиненных, поэтому считает свою отставку «справедливым шагом».

В то же время, руководитель подчеркнул, что этот инцидент является единичным случаем, который не должен бросать тень на работу всего подразделения. Он напомнил о тысячах офицеров, ежедневно задерживающих преступников, эвакуирующих людей и выполняющих боевые задания на линии столкновения. В настоящее время продолжается служебное расследование, которое даст окончательную оценку действиям полицейских в Голосеевском районе.

Теракт в Киеве — что известно о действиях полицейских

Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. Во время того, как стрелок шел и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасти людей. После этой ситуации в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и покидают гражданского человека под огнем.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил неизбежность ответственности для сбежавших с места расстрела сотрудников полиции.

Известно, что на период проверки и проведения служебного расследования этих сотрудников полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Впоследствии им объявили подозрение из-за их побега.

Также сообщалось, во время стрельбы в Киеве раненый мальчик просил полицейских не спасать его, а оказать помощь отцу.