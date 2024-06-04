Когда и чем закончится война: историки и эксперты откровенно о будущем Украины

Война в Украине перешла рубеж десятилетия, а полномасштабное вторжение – вот уже третий год. Когда закончится этот ад, удастся ли выстоять украинцам, сохранится ли наше государство, а если да, то в каких границах, какой будет послевоенная жизнь – эти вопросы волнуют каждого. Украинцы уже не верят обещаниям о "две-три недели", российских снарядах, которые должны были закончиться еще год назад и никак не закончатся, и российской экономике, которая должна была потерпеть крах от западных санкций.

Марафон в темпе спринта украинцам оказалось слишком сложно бежать. Даже те, кто изначально не верил Арестовичу, вряд ли могли подумать, что война затянется больше, чем на год-полтора. Граждане требуют говорить с ними как со взрослыми, однако готовы ли они услышать эту правду?

ТСН.ua собрал мнения известных публичных интеллектуалов, историков, журналистов и военных о том, каким будет будущее нашего государства и действительно ли все так плохо, как пишут в западных СМИ.

Мобилизация в Украине: что пошло не так

Все чаще в Украине стал звучать тезис, что "воевать будут все". Однако она не поощряет мужчин идти в армию, считает эксперт по долгосрочным стратегиям и лектор Украинского католического университета Евгений Глебовицкий.

"Сейчас очень легко говорить о том, что, например, "все будут воевать". Даже во время Второй Мировой войны большинство мужчин не воевали. Вопрос в том, что кто-то будет в экономике, кто-то будет на фронте. Как определить, кто должен быть где, как должны работать эти инструменты справедливости – без честного разговора этого сделать будет невозможно, потому что кто-то будет чувствовать себя обманутым, преимущественно слабее себя будет чувствовать обманутым”, – говорит Глебовицкий.

Евгений Глебовицкий. Скриншот с youtube-канала LIGAnet

Он отмечает, что нужно снять знак "равно" между словами "армия" и "гибель".

"Да, у армии есть возможность погибнуть, но это не знак равно", – считает эксперт.

Он отметил важность введения в Украине экономического бронирования от мобилизации.

"Это будет означать, что кто-то не будет воевать, а кто-то будет. Воюющий не должен рассматриваться обществом как тот, кого догнали, кому не повезло, кто глуп. Для кого-то это должен быть сознательный выбор", — рассказал эксперт.

Известный публичный интеллектуал и историк Ярослав Грицак советует властям определиться с терминами мобилизации. Ведь именно неопределенность и боязнь "билета в один конец" отпугивает украинских мужчин от мобилизации.

Ярослав Грицак. Фото facebook.com/hrytsak.yaroslav

Но, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, каждый украинец должен помнить сто лет назад украинцы массово уклонялись от армии и защиты нового государства и это закончилось Голодомором, репрессиями, депортациями и миллионами людей в качестве пушечного мяса во время Второй мировой.

Украинцы не готовы воевать?

Военнослужащий и экс-спикер 68-й егерской бригады Евгений Назаренко считает, что украинцы не готовы воевать. По его мнению, в нашем государстве быть уклонистом становится не стыдно, а даже почетно.

"Стоит, пожалуй, признать, печальный факт. Украинское общество не хочет воевать. Не хочет бороться за свою страну. На каждом шагу в соцсетях встречаешь агрессивные выпады в сторону пацанов из ТЦК, советы кучки адвокатов, как защитить свои права. Почему не воюют депутаты, их дети, жены и родители. Почему не воюют менты или судьи. В конце концов, почему не воюют все, кроме маминой царапинки. Куча приколов об уклонении, футболках и другой мерч. То есть в Украине быть уклонистом не то, что не стыдно, но и почетно", – говорит военный.

Назаренко напомнил, что россияне не остановятся в Донецкой или в Харьковской областях. Их цель – вся Украина.

"Поэтому если общество не хочет воевать, давайте тогда признаемся в том честно сами себе. Пусть Зеленский идет на переговоры с Путиным. Нам на те переговоры особо не с чем идти, поэтому будьте готовы: отказ от НАО, русский — второй государственный, признание оккупированных территорий частью России, отказ от нашей истории. Фактически, потеря Украиной субъектности. Но боевые действия прекратятся, ракеты перестанут падать на голову, со временем перестанут выключать свет... Можно будет жить, иногда проезжая мимо кладбища с десятками тысяч флагов. Если, конечно, не скажут эти флаги убрать", – подытожил военный.

Аллея Героев на Лесном кладбище в Киеве / Фото: УНИАН

В то же время журналистка "Громадського" Марьяна Пьецух ответила, что украинцы действительно очень волевая и мужественная упрямая нация, просто любое общество делится на пассионариев и наблюдателей.

"Просто за два года пассионарии в большинстве максимально уже приложились к борьбе, поэтому сейчас так сильно общественные настроения формирует равнодушная или испуганная часть, потому что пришла их очередь, и поэтому их так активно слышно, потому что они очередь не занимали и возмущаются", — отметила журналистка .

Похожее мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко. "У многих существует когнитивный диссонанс: люди хотят победы для своей страны, но так, чтобы они или их близкие не были призваны", – сказал он.

Границы 1991 года: насколько это реально

Историк Ярослав Грицак считает, что возвращение к границам 1991 может занять 5-10 лет.

"Я думаю, что большинство украинцев хоть и говорят, что хотят границы 1991 года, но понимают, что это – декларативно. Это – не о современной ситуации. Пусть меня обвинят в измене, но я думаю, что это – рациональное мышление. Мы должны искать какую-то другую развязку", – говорит Грицак.

Историк Владлен Мараев в интервью "Украинской правде" предупредил, что выход на границы 91 года не обязательно означает победу. Потому что Россия не перестанет сражаться, если Украина туда выйдет.

"Представим, что мы проводим какую-то операцию – хотя Украина вероятнее всего не сможет этого делать – и заходим на территорию России своими Вооруженными силами – то все равно это не означает окончательную победу. Потому что Россия может воевать и воевать, если будет для этого ресурс. Полная победа для Украины – это создание ситуации, в которой Россия больше никогда не будет угрожать Украине", – считает историк Мараев.

Какие же сценарии завершения войны

Евгений Глебовицкий говорит, что возможны любые сценарии завершения войны – от поражения Украины до ее победы и прекращения боевых действий навсегда. Однако определяющим фактором станет консолидация общества, а не только ситуация на фронте.

"Вопрос в том, что мы не единственные, кто принимает решения, мы не единственные, кто играет, но мы единственные, кто определяет, как мы на это реагируем и что мы с этим делаем", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, текущая масштабная война в перспективе следующих 50-70-х годов будет выглядеть как экзистенциальное испытание для Украины.

"Мы можем получить прекращение боевых действий, которое будет фактически поражением, и мы можем получить прекращение боевых действий, которое потом больше никогда не восстановится. Все возможности, все варианты очень широким спектром доступны и возможны", — резюмировал эксперт.

Ярослав Грицак в свою очередь уверен — Россия обязательно испытает коллапс. Но это может произойти даже спустя десятилетие.

"Но пока Россия сколапснет, Украина может три раза сколапснуть. У нас не те резервы. Думаем в категориях – за год-два перемирия, за десять – ЕС и возможно НАТО. А это значит – игра в долгую. Тогда вопрос возвращения оккупированных территорий будет вопросом времени", – говорит историк Грицак.

Другой историк, директор Украинского научного института в Гарвардском университете, Сергей Плохий предупреждает, что даже разваливаясь, империя может победить в войне.

"Если империя разваливается в условиях войны и изнуряющего их резервы конфликта, страна может формально выиграть в войне. Но потом она не в состоянии удержать свою империю. Но большинство империй умирает в войне", – сказал Плохий.

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Историк Сергей Плохий: Не могу вспомнить ни одной войны, где было бы столько злоупотреблений историей

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Историк и политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Украина получила последний исторический шанс.

"В 1991 году Украина получила исторический шанс на строительство собственного государства. В 2022 году мы совместными усилиями доказали, что наша Независимость не случайна. И поэтому если мы ее потеряем, то независимой Украины не будет, пожалуй, еще тысячу лет", – сказал он. .

Когда переговоры

Ярослав Грицак предполагает, что позицию Киева по поводу отказа от переговоров с РФ негласно поддерживают западные партнеры, потому что Украине сейчас просто не с чем садиться за стол переговоров.

"Это позиция Запада – Америки и возможно НАТО, не знаю, это ли позиция нашего правительства – перебрать инициативу войны и сделать так, чтобы Украина села за стол переговоров в лучшей позиции. Сейчас мы этой силы не имеем. Сейчас это тактика на ближайший год или несколько", – объяснил он.

Историк Владлен Мараев напомнил, что не все войны обязательно заканчивались переговорами. Были и капитуляции, а были и заморозки линии столкновения.

"Обычно время переговоров – это когда обе стороны понимают, что не имеют возможности как-то дальше улучшить для себя ситуацию на фронте и достичь действительно решающих изменений. Или наоборот, если считают, что достигли удовлетворяющей цели", – говорит историк Мараев.

Война в Украине и мир – от ядерной угрозы до глобальных геополитических изменений

По словам Ярослава Грицака, российский фактор сейчас стал угрозой, которая может довести мир до апокалипсиса. По его мнению, мир входит в десятилетия войн и в последующие годы определят, каким будет для человечества XXI века.

Историк Сергей Плохий объяснил, что угроза перерастания российско-украинской войны в мировую – это "самая большая головная боль в Вашингтоне". Это и есть главная причина дозирования поддержки Украины.

Эксперт Евгений Глебовицкий считает, что в результате войны в Украине так или иначе будет изменен мировой порядок и произойдут гигантские изменения.

Наша жизнь после войны

Евгений Глебовицкий считает одной из самых больших проблем послевоенной Украины. демографический кризис. Именно поэтому он призывает не допустить ошибки ЕС с миграцией.

Историк Грицак предупреждает: украинцев ждут непростые времена, даже в случае победы.

По его мнению, параллель между Россией и Украиной – это Греко-Персидская война (500 до н. э. – 449 до н. э.).

"Тогда маленькая Греция победила персов. Но после этой победы началась Пелопоннесская война (431 до н. э. – 404 до н. э., война между Афинами и Спартой – Ред.), которая стала началом конца (для греков. – Ред.) .Поэтому победа может означать дестабилизацию, которая может вылиться в гражданскую войну. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но эту угрозу нужно помнить. Посмотрите на социальные сети: вы уже видите дискуссии. Но после победы будут споры, кто больше приложился к победе. Или как у греков: "Где ты был во время Марафонской битвы". И это большой риск. Я надеюсь, что мы из этого выйдем. Готовимся к самому худшему, но работаем к лучшему", – рассуждает историк.

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