«Нептуны» и «Паляницы» ударили по последнему форпосту в Новороссийске: Зеленский показал феерическое видео

Украинская ракета «Нептун» / © ТСН.ua

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В ночь на 12 августа Силы обороны Украины поразили военно-морскую базу в Новороссийске. К атаке привлекли дроны «Паляница», ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и показал видеооперации.

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«Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске — последнем основном форпости российского флота в Черном море, на расстоянии более 300 километров от линии фронта», — отметил он.

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По его словам, украинские силы точно отработали по определенным целям. Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта.

Атака по Новоросійську / © Владимир Зеленский

«Оккупационный флот и вся поддерживающая его инфраструктура не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно останавливать», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что все «адекватные» предложения по завершению войны по дипломатическому пути лежат на столе.

Два зерновых терминала в российском Новороссийске приостановили работу

Издание Reuters со ссылкой на четыре источника сообщает, что из-за атаки украинских беспилотников остановлена работа двух крупнейших российских зерновых терминалов в южном порту Новороссийска.

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Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы. И большинство экспорта осуществляется через его черноморские порты, такие как Новороссийск.

Собеседник рассказал, что экспортная мощность Новороссийского зернового терминала составляет 8,5 миллионов метрических тонн в год. После атаки он приостановил работу. Производится оценка ущерба. Спикер холдинга «Деметра», которому принадлежит терминал, лишь сообщил, что терминал получил незначительные повреждения.

Еще один крупный зерновой терминал в Новороссийске с экспортной мощностью 7,1 миллиона метрических тонн в год также был поврежден и остановил работу. Владелец заявил, что терминал поврежден и никто не пострадал.

Кроме терминалов для экспорта зерна, в Новороссийске также расположена инфраструктура для экспорта нефти, в частности для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), частично принадлежащего американским нефтяным гигантам Chevron и Exxon и экспорта казахстанской нефти на рынок.

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Атака по Новороссийску — что известно

Напомним, ночью 12 августа в российском Новороссийске были слышны взрывы. По данным мониторинговых каналов, атака продолжалась несколько часов. В городе активно работала российская противовоздушная оборона.

Особенно громко было в районе порта Новороссийска. Канал Exilenova+ тогда предполагал, что одной из возможных целей удара могут служить военные объекты.

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