Непутевый российский ФСБшник пытался завербовать сотрудницу СБУ: чем все закончилось

Контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ. У него была враждебная задача – создать собственную агентурную сеть на юге Украины.

Российский фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей. Чтобы вывести агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия, что она согласилась сотрудничать с врагом.

Об этом рассказывает СБУ.

По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем".

Вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой "ПМР".

Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "внутренних войск Приднестровья". Затем фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России.

Агент ФСБ / Фото: СБУ

Находясь в рядах российского спецназа, участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни. В 2014 он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу РФ, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком – представителями местного "МГБ".

Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 приступил к выполнению вражеских задач. Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

Агент ФСБ / Фото: СБУ

Также он планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, выполняемых украинскими спецслужбами в регионе.

Следователи Службы безопасности сообщили "Скифу" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Кроме того, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его "кураторов" из ФСБ. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области во взаимодействии с Главным Управлением внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала масштабную российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на российскую ФСБ.

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