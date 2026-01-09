Непутевый удар "Орешником": в Третьей штурмовой предостерегли от недооценки врага

Максим Жорин / © t.me/MaksymZhorin

Реклама

Шутки о нелепый удар «Орешником», который нанесла российская террористическая армия в ночь на 9 января по Львовщине, неуместны и даже опасны. Недооценка врага является недальновидной.

Такое предостережение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

По его словам, у украинцев с первых дней войны сложилось несколько ошибочное мнение о том, что россияне являются слабым противником, учитывая качественный состав среднестатистической пехоты оккупационной армии.

Реклама

«Россияне качество могут себе позволить компенсировать количеством, оружием и обеспечением. Стоит только посмотреть на уровень развития беспилотных технологий и то, в каком количестве армия рф их применяет. А смеяться над непутевым „орешником“ на фоне тотальных отключений — тоже, как минимум, довольно странно», — отметил Жорин.

Украинский офицер подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины уже 12 лет, из которых 4 года — чрезвычайно активную и масштабную.

«Они развивают технологии, совершенствуют свою тактику, и к сожалению, продвигаются вперед. Я лично ничего смешного в этом не вижу», — подытожил он.

Напомним, 9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником». По данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью».

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия показательно нанесла удар ракетой «Орешник» у границ Евросоюза- по территории Львовщины.