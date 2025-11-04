Неравенство в мобилизации: эксперт объяснил, как решить проблему

Мобилизация / © ТСН

Если в обществе 40-50% — это рабочие и аграрные профессии, понятно, что именно из этих сфер будет больше мобилизованных. Но во избежание популистических заявлений, в армии должна быть качественная коммуникация.

Об этом в эфире День.LIVE сказал Иван Тимочко.

«Должен быть диалог и обоснование, разъяснение, потому что армия — это все украинские граждане с разными предпочтениями, моральными, вкусовыми, жизненными. Это обычный процесс. Важно, чтобы все эффективно и качественно выполняли свою работу», — объяснил эксперт.

Есть пример с госслужащими. Среди людей нередко раздаются заявления о том, что «нужно мобилизовать всех чиновников». Цифры говорят о том, что из 160 тысяч служащих 120 тысяч составляют женщины. Остается 40 тысяч, из которых часть не подходит по возрасту. Из условных 20 тысяч остальных — пять или шесть тысяч призваны.

«Итак, мы можем говорить с тех пригодных госслужащих, призвали 25%. В процентах это много, по количеству — мало. Я говорю всегда, когда мы говорим о процентах, нужно разъяснять, откуда они происходят, какова их базовая составляющая. Тогда это не звучит популистически», — заключил Тимочко.

Раньше речь шла о том, нужны ли все украинцы на фронте.

«Этот вопрос о тотальной мобилизации периодически возникает и в Украине, и в России. Но есть прагматический вопрос — кем заменить людей, которые сейчас держат экономику? Сейчас мы живем на деньги наших западных партнеров. Если мобилизовать, например, всех аграриев, то запускается такая цепь — зерно никто не соберет, на экспорт оно не пойдет, валюты не будет. Приглашать работать граждан из Бангладеш и Шри-Ланки?» — сказал эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.