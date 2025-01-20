"Нереальная история": боец, несмотря на ранения и химическое отравление, 2 месяца сам держал позицию

Защитник Сергей Мушик получил "Золотую Звезду" Героя Украины за подвиг на фронте – боец почти два месяца один удерживал позиции.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

В мирной жизни Сергей работал лесоводом. Весной его мобилизовали прямо с работы – и вскоре мужчина уже был на фронте.

"Раненый солдат почти 2 месяца один удерживал позиции. На первый взгляд кажется, что это нереальная история. Но это – о нашем лесоводе из Ровенщины Сергее Мушике", – говорится в сообщении.

59 дней боец самостоятельно удерживал позицию вблизи Клещиевки Бахмутского района. Несмотря на четыре ранения и химическое отравление, он отказался от эвакуации, самостоятельно оказывал помощь и продолжал борьбу. Отразив более 10 штурмов врага, Сергей оставался на передовой, выполняя задание даже после потери побратимов.

После возвращения домой на несколько часов Сергей отдал награду матери. Боец уже вернулся на передовую.

Напомним, что защитник Мариуполя узнал, что у него есть сын только через 2,5 года – когда вернулся из плена.

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