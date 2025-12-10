- Дата публикации
Смерть сына Каденюка: полиция раскрыла новые детали (видео)
Нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший держал в руке.
Гибель 41-летнего сына первого украинского космонавта Леонида Каденюка, которого утром 10 декабря обнаружили в квартире на улице Леси Украинки в Киеве с ножевыми ранениями, расследуют как умышленное убийство с дополнительной пометкой «самоубийство».
Об этом сообщили в полиции Киева.
Следователи выяснили, что погибший на протяжении длительного времени имел депрессивные расстройства, что отражалось на его поведении. Накануне вечером у мужчины произошел очередной нервный срыв, а утром мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию.
Предварительно установлено, что на момент происшествия входная дверь в квартиру была закрыта и не имеет следов взлома, а нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший держал в руке.
Кроме того, опрошенные жители дома сообщили, что какого-либо шума или звуков борьбы не слышали.
На месте происшествия работали следователи, криминалисты, оперативные работники и судебно-медицинский эксперт, которые провели первоочередные следственные действия, проанализировали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «самоубийство».
Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее вдова космонавта Леонида Каденюка категорически отрицала информацию о якобы причастности родственника к смерти сына Дмитрия, назвав ее «абсолютной ложью».