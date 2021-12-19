Несчастный случай в шахте в Днепропетровской области: во время извлечения угля пострадали трое горняков

Несчастный случай в шахте в Днепропетровской области: во время извлечения угля пострадали трое горняков

Все пострадавшие доставлены в больницу

На шахте Днепровска в Павлограде произошел несчастный случай, в результате которого пострадали три шахтера.

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Об этом сообщают на сайте компании ДТЭК, которой принадлежит шахта.

Событие произошло вчера, 18 декабря, в 1101 лаве. Во время извлечения угля произошел разрыв крепления тяговой цепи добывающего комбайна, в результате чего были травмированы трое рабочих, которые находились в лаве.

Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в Павлоградскую больницу интенсивного лечения. По словам медиков, шахтеры получили травмы легкой и средней тяжести, их состояние стабильное.

"Двое из них находятся под наблюдением врачей в реанимации Павлоградской больницы. Одному из них прооперировали руку. Другому не нужно оперативное вмешательство, он на общем медикаментозном лечении. Еще одного пострадавшего направили в Днепропетровскую областную больницу. Там ему провели операцию на лице. Он в стабильно тяжелом состоянии, в сознании", — сообщают в ДТЭК.

В компании отметили, что лечение пострадавших происходит за счет ДТЭК.

Напомним, что в г. Сосновка, близ Червонограда, Львовской области произошел обвал в шахте "Надежда". В результате погиб 35-летний шахтер.

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