Нескольким областям Украины угрожают вражеские беспилотники — Воздушные Силы ВСУ

В ночь на 11 сентября украинские военные предупредили о возможной атаке вражеских беспилотников.

"Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская – угроза применения ударных БПЛА!", — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В соответствующих областях Украины объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.

Мониторинговые каналы также информируют о нескольких группах беспилотников в воздухе. Не пренебрегайте воздушной тревогой.

К тому же на Белгородщине расцвела мощная "бавовна".

Заметим, что в РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа".