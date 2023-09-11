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Нескольким областям Украины угрожают вражеские беспилотники — Воздушные Силы ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Нескольким областям Украины угрожают вражеские беспилотники — Воздушные Силы ВСУ

Часть Украины охвачена воздушной тревогой / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 11 сентября украинские военные предупредили о возможной атаке вражеских беспилотников.

"Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская – угроза применения ударных БПЛА!", — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В соответствующих областях Украины объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.

Мониторинговые каналы также информируют о нескольких группах беспилотников в воздухе. Не пренебрегайте воздушной тревогой.

К тому же на Белгородщине расцвела мощная "бавовна".

Заметим, что в РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа".

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Дата публикации
Просмотры
726
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